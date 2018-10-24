Путин уверен, что "Грех" Кончаловского вызовет интерес у других стран

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Новый фильм Андрея Кончаловского "Грех" о художнике Микеланджело вызовет интерес не только в РФ и Италии, но и в других странах, считает президент России Владимир Путин.

"Только что вместе с господином (премьер-министром Италии Джузеппе) Конте посмотрели фрагменты фильма Андрея Кончаловского о великом скульпторе, художнике Микеланджело. Это яркая совместная работа российских и итальянских кинематографистов, которая, безусловно, вызовет интерес не только в России и Италии, уверен, и в других странах", — сказал Путин по итогам переговоров с премьером Италии.

Фильм "Грех" рассказывает об одном из этапов жизни выдающегося художника Микеланджело, когда он работал над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Картина снималась в Италии на итальянском языке.