Кончаловский показал Путину и Конте фрагмент своего нового фильма "Грех"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский представил в среду свой новый фильм "Грех" президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Италии Джузеппе Конте.

Небольшая презентация состоялась в Кремле после переговоров российского президента и итальянского премьера, который приехал в Москву с официальным визитом.

Фильм "Грех" рассказывает об одном из этапов жизни выдающегося художника Микеланджело, когда он работал над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Картина снималась в Италии на итальянском языке.

На просмотр отрывка готовящегося к прокату фильма также пригласили представителей итальянского бизнеса, с которыми встречались Путин и Конте в рамках переговоров в Кремле.

По словам режиссера Кончаловского, в работе над картиной ему помогли министерства культуры обеих стран и представители российского бизнеса, в частности, российский предприниматель и меценат Алишер Усманов.

"Российский бизнес поддержал. Надеемся, что и итальянский бизнес поддержит следующий аналогичный проект", — отреагировал Путин.

Рассказывая о работе над кинолентой, Кончаловский отметил, что в ней всего три героя — "это Микеланджело, мрамор и итальянский народ". Он подчеркнул, что большинство ролей, включая главную, сыграли непрофессиональные актеры.

"Можно сказать что это наш подарок совместный. Как российскому, так и итальянскому народу", — резюмировал он.

Как президент успевает знакомиться с киноновинками на примере фильма Андрея Кончаловского "Грех" pic.twitter.com/vDPxkyqPjs — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 октября 2018 г.



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