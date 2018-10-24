Концерт в честь юбилея фонда "Артист" состоится в театре "Геликон-опера"

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Концерт "Признание в любви", приуроченный к 10-летию благотворительного фонда "Артист", пройдет 27 октября в московском театре "Геликон-опера", сообщили в пресс-службе фонда.

Выдающиеся деятели российской культуры соберутся вместе на одной сцене, чтобы признаться в любви своим педагогам, выразить свое почтение и благодарность ветеранам театра и кино, а также помочь собрать средства на благотворительные программы фонда.

Специально для участия в этом концерте прилетит из Нью-Йорка прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, из Санкт-Петербурга приедет народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Выступят сразу три поколения семьи знаменитого музыканта Юрия Башмета, оперная дива Хибла Герзмава исполнит одну из своих любимых арий, Слава Полунин выступит с шоу.

Также в этот вечер на сцену выйдут такие звезды, как Алла Демидова, Инна Чурикова, Константин Райкин, Мария Александрова и Владислав Лантратов, а также учредители фонда Мария Миронова, Евгений Миронов, Игорь Верник и Леонид Ярмольник, Наталья Шагинян-Нидэм.

"10 лет мы помогаем ветеранам сцены, нашим товарищам, и это совсем не повод хвастаться, мол, какие мы! Мы обычные, делаем то, что должно делать каждому человеку. И работы еще непочатый край. Ведь сейчас мы "тушим пожары", а цель – устранять причины "возгорания", менять систему, развивать актерский профсоюз. Без бережного отношения к частным человеческим жизням невозможно сохранить культуру. И здесь сторонним наблюдателем быть нельзя", — сказал РИА Новости Евгений Миронов.

За десять лет фонд "Артист" смог оказать регулярную помощь более 2,5 тысячам деятелей культуры и искусства старшего поколения, которые отдали жизнь служению искусству, из 65 городов России.

В этот юбилейный вечер состоится вручение ежегодной премии фонда — "Признание", которая вручается за многолетний вклад в развитие культуры страны. Награду получат 27 человек – артисты, театральные и кинорежиссеры, директора театров, педагоги. В числе москвичей-обладателей премии "Признание" такие известные артисты, как Ольга Яковлева, Игорь Ясулович, Евгения Уралова, кинорежиссер Марлен Хуциев, историк театра Инна Соловьева, режиссер радио Эмиль Верник, балетовед Валерия Уральская.