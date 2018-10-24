Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая на вручении премии Человек года по версии журнала GQ в концертном зале Барвиха Luxury Village. Архивное фото

Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая на вручении премии Человек года по версии журнала GQ в концертном зале Барвиха Luxury Village. Архивное фото

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда отреагировала на сообщения о свадьбе певца.

Ранее Шнуров намекнул, что женился, опубликовав в инстаграме фото с молодой девушкой и новое стихотворение. "Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк", — написал он.

Через час после публикации Шнурова Матильда выложила свою черно-белую фотографию, сопроводив ее стихотворением Андрея Дементьева.

"Никогда, никогда ни о чем не жалейте —

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви", — написала она.

Шнуров в августе официально развелся с третьей женой Матильдой после восьми лет брака. Ранее СМИ писали о том, что музыкант планирует жениться на Ольге Абрамовой и уже подал заявление в ЗАГС, однако тогда он не стал комментировать эту информацию.