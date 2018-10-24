СМИ сообщили о госпитализации оперного певца Сергея Балашова

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Оперный певец Сергей Балашов попал в больницу, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, у тенора диагностировали серьезное заболевание и ему понадобились дополнительные обследования.

Балашов окончил Российскую академию театрального искусства, получил дополнительное образование в Центре оперного пения Галины Вишневской.

В настоящее время служит в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В его репертуаре — арии Ленского в опере "Евгений Онегин" П. И. Чайковского, Звездочета в "Золотом петушке" Н. А. Римского-Корсакова, Дона Оттавио в "Дон Жуане" В.А. Моцарта, тенора в "Реквиеме" Дж. Верди и другие партии.



