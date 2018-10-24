Богомолов и Мастерская Брусникина поставят спектакль по роману Пелевина

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Премьера совместного проекта Мастерской Брусникина и Константина Богомолова — спектакля "Ай фак" по роману Виктора Пелевина состоится в Москве в декабре, сообщила РИА Новости продюсер проекта Светлана Доля.

"Я прочитала роман "iPhuck 10" в феврале 2018 года, стало очевидно, что это необходимо ставить немедленно: все, о чем пишет Пелевин, совершенно не кажется фантастикой, оно уже происходит, где-то громче – в вопросах совриска или согласия в сексе, где-то чуть более аккуратно и не так стремительно – во взаимоотношениях с искусственным интеллектом, например, но вектор движения очевиден. Меня это дико пугает. А когда пугает – надо говорить. Лучше всего – языком театра", — сказала РИА Новости Доля.

По мнению продюсера, поставить такое может только Константин Богомолов. По ее словам, он именно тот, кто может инсценировать такой текст, сделать материал и темы более точными. Вначале с этой идеей она пришла к Дмитрию Брусникину, с Мастерской которого постоянно сотрудничает, а затем к Богомолову, и он дал согласие.

"Дальше был вопрос выбора партнеров – такой спектакль нельзя было делать просто в театре и без размаха. Очень быстро поняли весь замысел проекта компания "Синергия", которая и стала генпартнером, и башня Меркурий Тауэр, которая стала площадкой-генпартнером, предоставив для постановки весь четвертый этаж. А это около 4 тысяч квадратных метров. Сейчас мы в стройке и репетициях", — рассказала Доля.

Она сообщила также, что главные роли исполнят Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз. Состав актеров Мастерской Брусникина будет объявлен позже.

Показы спектакля пройдут в несколько блоков с декабря 2018 года по март 2019. Продажа билетов на сайте Мастерской Брусникина начнется 25 октября.

Роман Пелевина "iPhuck 10", действие которого происходит во второй половине ХХI века в России, рассказывает о компьютерном полицейско-литературном алгоритме "ZA-3478/РНО бильт 9.3", имя которому Порфирий Петрович. Он занимается расследованием преступлений и параллельно пишет роман.