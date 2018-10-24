В Астрахани открывается международный фестиваль "Дельта-джаз"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Третий международный фестиваль джазовой музыки "Дельта-джаз" откроется в среду в Астраханском государственном театре Оперы и Балета, сообщила РИА Новости пресс-секретарь театра Людмила Ролина.

"Инициатором создания в Астрахани джазового фестиваля стал художественный руководитель и главный дирижер театра Валерий Воронин. В этом году на сцене театра выступят коллективы из США, Италии и России", — сказала она.

На торжественном открытии фестиваля выступит американский коллектив из Нового Орлеана Stooges Brass Band. В своих композициях, первые из которых появились в середине 1990-х годов, музыканты воспевают жизнь, любовь, дружбу между людьми во всем мире. "Сочетая элементы хип-хопа, джаза, фэнка, поп-музыки, они создали новый и абсолютно оригинальный стиль", — пояснила собеседница.

На следующий день свое творчество представят "Братья Бриль" – знаменитые джазовые саксофонисты-близнецы. С 1991 года ансамбль является одним из самых популярных и востребованных джазовых коллективов России, отметила Ролина.

В пятницу в театре выступит Биг-бенд Георгия Гараняна (Краснодар). Репертуар коллектива поражает своей обширностью: от сочинений корифеев джаза до современных аранжировок. Кроме того, впервые в истории фестиваля коллектив представит для маленьких зрителей специальную программу "Биг-бенд Гараняна для детей".

"На закрытии фестиваля 28 октября выступит коллектив Vittorio Cuculo Group (Италия) с проектом "Лучшее в джазе — в капризах би-бопа". Для зрителей будет звучать американский джаз в итальянской интерпретации", — добавила Ролина.