Мединскому прислали сценарий комедии о блокадном Ленинграде

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что ему прислали сценарий нашумевшего еще до выхода на экраны фильма "Праздник" режиссера Алексея Красовского, однако прочитать его пока было не досуг, как заявил министр, он "глупостей не чтец, особенно подобных".

Ранее сообщалось, что режиссер Алексей Красовский, известный по фильму "Коллектор", снимает черную комедию "Праздник", рассказывающую про события в блокадном Ленинграде. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский назвал идею съемки подобного фильма кощунством и позором. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак потребовал от Мединского не выдавать картине прокатное удостоверение.

"Насколько я знаю, фильм снят за частные деньги группой физических лиц. Я видел полутораминутный трейлер в интернете. Сценарий мне прислали, почитать, честно говоря, не досуг — глупостей не чтец, особенно подобных", — сказал Мединский журналистам.

Говоря о шансах картины получить прокатное удостоверение, министр культуры отметил: "Когда фильм будет смонтирован, и если он когда-то будет смонтирован и попадет в Минкультуры за правом на прокат, тогда и будем принимать решение, опять же руководствуясь законом".

"Репутация наша вам в этом отношении известна — всякую гадость мы не пропустим. Но надо посмотреть, увидеть, что это такое. Прежде, чем судить, надо увидеть", — добавил он.

Мединский уточнил, что сама по себе идея снимать черные комедии не нова. "Собственно, "Смерть Сталина" тоже позиционировалась как черная комедия. Черного в ней было много, комического я не увидел вообще ничего. Судьба этого шедевра кинематографии вам известна", — продолжил глава Минкультуры.

Он отметил, что впоследствии одно из коммерческих издательств выпустило комикс на эту тему — "решило на этом хайпе вокруг невыдачи фильму прокатного удостоверения заработать". "Проект провалился, комикс утилизировали, насколько я знаю, тираж не распродался. Так что у наших людей хороший вкус в этом отношении", — добавил он.