Минкультуры не будет вводить санкции против Украины

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Министерство культуры РФ не планирует вводить ответные санкции против деятелей культуры Украины, но обещает самую жесткую реакцию, если Украина попытается выйти на российский рынок с продуктами пропагандистского антироссийского характера, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Если Украина будет производить какие-то продукты, носящие идеологический пропагандистский характер и выходить с этими продуктами на российский рынок с коммерческими целями, например, с фильмами, мы будем предельно жестко руководствоваться нормами действующего законодательства", — сказал министр.

Он напомнил, что у его ведомства "есть определенная репутация в этом плане". "Я думаю, что они все сами поймут", — добавил Мединский.

Российский министр констатировал, что "министерство культуры Украины последние четыре года занимается бесконечным запретом всего, что только можно запретить в отношении российских фильмов, мультфильмов, артистов".

"После того, как они запретили "Трое из Простоквашино" и кота Матроскина, как персонажа, представляющего, судя по всему, существенную угрозу национальной безопасности Украины, с этого момента у меня вопросов к министерству культуры Украины нет", — признался Мединский.

Он заявил, что в РФ инициировать подобного рода запреты по линии министерства не будут, и добавил, что ведомство "пока инициировать ничего (введение запретов) не собиралось".

По мнению Мединского, "соревноваться с украинским минкультом в этом идиотизме невозможно: мы все равно проиграем".

"Кот Матроскин останется на их совести", — полагает он.