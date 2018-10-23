Минкультуры не будет вводить санкции против Украины

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Министерство культуры РФ не планирует вводить ответные санкции против деятелей культуры Украины, но обещает самую жесткую реакцию, если Украина попытается выйти на российский рынок с продуктами пропагандистского антироссийского характера, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Если Украина будет производить какие-то продукты, носящие идеологический пропагандистский характер и выходить с этими продуктами на российский рынок с коммерческими целями, например, с фильмами, мы будем предельно жестко руководствоваться нормами действующего законодательства", — сказал министр.
Он напомнил, что у его ведомства "есть определенная репутация в этом плане". "Я думаю, что они все сами поймут", — добавил Мединский.
Российский министр констатировал, что "министерство культуры Украины последние четыре года занимается бесконечным запретом всего, что только можно запретить в отношении российских фильмов, мультфильмов, артистов".
"После того, как они запретили "Трое из Простоквашино" и кота Матроскина, как персонажа, представляющего, судя по всему, существенную угрозу национальной безопасности Украины, с этого момента у меня вопросов к министерству культуры Украины нет", — признался Мединский.
Он заявил, что в РФ инициировать подобного рода запреты по линии министерства не будут, и добавил, что ведомство "пока инициировать ничего (введение запретов) не собиралось".
По мнению Мединского, "соревноваться с украинским минкультом в этом идиотизме невозможно: мы все равно проиграем".
"Кот Матроскин останется на их совести", — полагает он.