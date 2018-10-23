В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ запустят тематические экскурсии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Тематические экскурсии о планетах Солнечной системы, посетители которых смогут узнать о первом космическом селфи и попрактиковаться в общении с инопланетянами, начнут проводить в Москве в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ с 25 октября, сообщили во вторник в пресс-службе выставки.

"В центре "Космонавтика и авиация", который расположился в обновленном павильоне №34 "Космос" на ВДНХ, 25 октября запускается тематическая экскурсия о планетах Солнечной системы. Посетителей ждут полномасштабные макеты аппаратов, исследовавших другие планеты, настоящий лунный грунт, знакомство с космонавтикой будущего и увлекательная беседа о загадках, которые таят в себе иные миры", — сообщили в пресс-службе ВДНХ во вторник.

Как отметили в пресс-службе, дата начала экскурсий выбрана неслучайно — 43 года назад с 22 по 25 октября были получены первые в мире панорамные изображения и ряд данных, переданных с Венеры, что произошло благодаря работе автоматических межпланетных станций (АМС) "Венера-9" и "Венера-10", которые положили начало исследованиям поверхности планет Солнечной системы.

"Новая экскурсия будет проходить по двум частям экспозиции центра. В разделе "КБ-1. Космический бульвар" посетители смогут увидеть макет того самого спускаемого аппарата автоматической станции "Венера-9", а также снимок панорамы поверхности планеты, сделанный телефотометром АМС. Также гости узнают, почему это фото в шутку называют первым космическим селфи, чем Меркурий похож на Луну, откуда кольца у Сатурна, в чем особенность кометы Галлея, и множество других интересных фактов о соседях Земли", — отметили в пресс-службе.

Как отмечается, самым интерактивным пространством центра станет раздел "КБ-3. Космодром будущего", площадка, где посетители смогут порассуждать над будущим в изучении планет, попрактиковаться в общении с инопланетянами и пофантазировать, как выглядят внеземные формы жизни.

Экскурсии будут проводиться со вторника по воскресенье с 11.00 до 22.00 по предварительной записи. Для групп до 10 человек стоимость экскурсии обойдется в 3 тысячи рублей, до 20 человек — 3500 рублей.

Центр "Космонавтика и авиация" открылся 12 апреля 2018 года в обновленном павильоне "Космос" на ВДНХ. В процессе реставрации, которая началась в январе 2017 года, павильону вернули первоначальный исторический вид 1954 года. В павильоне на площади свыше 15 тысяч квадратных метров находится более 120 уникальных никогда ранее не выставлявшихся образцов летательной и космической техники. Более 50 объектов изготовлено специально для центра. Среди уникальных экспонатов — полноразмерный макет станции "Мир", макет первого искусственного спутника Земли и настоящий спускаемый аппарат из серии "Союз".