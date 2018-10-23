Сокуров рассказал об отношении к кино

НИКЕЛЬ (Мурманская обл.), 23 окт – РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров рассказал в интервью РИА Новости, что не любит кинематограф, хотя многое в этом виде искусства приобрело для него с годами большую ценность, однако своей настоящей любовью он считает литературу и классическую музыку.

Сокуров приехал в Мурманскую область для участия в кинофестивале "Северный Характер: Green Screen". На севере Кольского полуострова и Норвегии он показывал свой фильм 2007 года "Александра" и встречался со зрителями.

"Я много раз это говорил — я кино не люблю. Это просто моя профессия. Если я что-то люблю по-настоящему, это литературу, которая сделала из меня, провинциального мальчика, мыслящего человека. А еще, может быть, раннее сближение с классической формой музыкальной — симфонической и камерной… Но в кинематографе есть что-то, что со временем стало для меня огромной ценностью", — сказал Сокуров.

Он вспоминает, что, когда его ровесники интересовались "The Beatles", сам он был влюблен в квартеты Моцарта. "Я прошел мимо увлечений моих ровесников Мандельштамом, Ахматовой, западной музыкой. Меня это не коснулось, как будто я из другого мира, другого поколения и другого народа. Я организм немножко уродливый, неорганичный для окружающей меня жизни", — рассказал режиссер.

Он добавил, что всегда в жизни делал только то, что хотел, хотя это ему дорого обходилось. "Никогда не работал по заказу – я просто этого не умею", — сказал Сокуров.

Александр Сокуров — народный артист России, трижды лауреат Государственной премии РФ, обладатель множества международных наград, лауреат международных премий. По решению Европейской киноакадемии, принятому к 100-летию кинематографа, Александр Сокуров вошел в число ста лучших режиссеров мира.

Среди работ режиссера такие фильмы, как "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Молох", "Телец", "Солнце", "Фауст" и с триумфом прошедший по всему миру фильм "Русский ковчег". В его фильмах снимались Александр Солженицын, Алла Осипенко, Михаил Пиотровский, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович.

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