Сокуров: "слишком хороший" русский фильм на фестивале в Европе не покажут

НИКЕЛЬ (Мурманская обл.), 23 окт – РИА Новости. Сегодня западные кинофестивали неохотно оказывают фильмы российских режиссеров, сделанные с любовью к своей стране, привязанностью к своему народу, считает режиссер Александр Сокуров.

По мнению режиссера, ситуация на внешнеполитической арене отразилась также на кинематографе и его восприятии в западных странах.

"Сегодня не каждый русский фильм может быть показан на западе. Чем лучше фильм, чем он с большим эмоциональным, художественным ресурсом, с большей привязанностью к своему народу сделан, тем менее он желателен к показу в европейском пространстве", — сказал режиссер в интервью РИА Новости.

По его мнению, сегодня происходят необратимые изменения в восприятии России за границей. "Сейчас, когда я получаю от моих коллег с фестивалей некоторые отзывы на фильмы, которые мы показываем, я вижу, что происходит то, что раньше считалось неделикатным, некорректным… А сейчас тебе прямо могут сказать, что слишком хороший русский фильм. Он нам не нужен", — пояснил режиссер.

В таких "нежелательных" для западных кинофестивалей фильмах может чувствоваться любовь к России, к русскому персонажу, к русскому солдату, к судьбе русского человека. "Мы сейчас на острие подозрений, негодования, у нас сегодня сложное положение", — добавил Сокуров.

Александр Сокуров — народный артист России, трижды лауреат Государственной премии РФ, обладатель множества международных наград, лауреат международных премий. По решению Европейской киноакадемии, принятому к 100-летию кинематографа, Александр Сокуров вошел в число ста лучших режиссеров мира.

Среди работ режиссера такие фильмы, как "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Молох", "Телец", "Солнце", "Фауст" и с триумфом прошедший по всему миру фильм "Русский ковчег". В его фильмах снимались Александр Солженицын, Алла Осипенко, Михаил Пиотровский, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович.

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