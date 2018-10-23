Сокуров рассказал, в чем выражается цензура в кино

НИКЕЛЬ (Мурманская обл.), 23 окт – РИА Новости. Сегодня цензура в кинематографе заключается в том, что режиссер не может получить деньги от государства, если возникнут сомнения в благонадежности замысла будущего фильма, при этом многие темы оказываются под запретом, рассказал режиссер Александр Сокуров в интервью РИА Новости.

Сокуров приехал в Мурманскую область для участия в кинофестивале "Северный Характер: Green Screen". На севере Кольского полуострова и в Норвегии он показывал свой фильм 2007 года "Александра" и встречался со зрителями.

По мнению Сокурова, цензура в кино сегодня есть. "Она выражается в том, что ты не получаешь поддержки от государства, если у государства есть сомнения в благонадежности замысла твоего будущего фильма. Это выявляется на уровне сценарного прочтения. Не дадут снимать ироническое, сатирическое кино, сатирическую политику, о том, как молодые люди относятся к государству, эротическое кино", — пояснил режиссер.

Однако, отметил он, это не означает, что подобные фильмы нельзя снять – приходится искать средства на стороне. "Правда, если ты его снимешь, можешь не получить разрешительное удостоверение, случаев таких много", — добавил Сокуров.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил на встрече со студентами ВГИКа, что у Минкультуры нет списка "нежелательных" режиссеров или списка запретных тем для фильмов, которые претендуют на государственную поддержку.

Александр Сокуров — народный артист России, трижды лауреат Государственной премии РФ, обладатель множества международных наград, лауреат международных премий. По решению Европейской киноакадемии, принятому к 100-летию кинематографа, Александр Сокуров вошел в число ста лучших режиссеров мира.

Среди работ режиссера такие фильмы, как "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Молох", "Телец", "Солнце", "Фауст" и с триумфом прошедший по всему миру фильм "Русский ковчег". В его фильмах снимались Александр Солженицын, Алла Осипенко, Михаил Пиотровский, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович.

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