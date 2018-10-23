Сокуров рассказал, что требует от учеников дисциплины как в военном училище

НИКЕЛЬ (Мурманская обл.), 23 окт – РИА Новости. Любая учеба, в том числе, в кинематографических мастерских, требует соблюдения жесткой дисциплины и даже принуждения, что не каждый студент может выдержать, рассказал в интервью РИА Новости режиссер Александр Сокуров.

Он приехал в Мурманскую область для участия в кинофестивале "Северный Характер: Green Screen". На севере Кольского полуострова и Норвегии режиссер показывал свой фильм 2007 года "Александра" и встречался со зрителями.

Сокуров рассказал о своем курсе на Кавказе, где у него было 12 учеников, и признался, что учиться в его мастерской было трудно – он всегда требовал от учеников дисциплины.

"Была дисциплина как в военном училище, причем она распространялась и на парней, и на девушек. Это были ребята с Кавказа, там другая культура, жизнь другая, но вот у них еще остались некоторые черты кавказского менталитета: это особое отношение к мастеру, вообще уважение к старшему. В русской традиции этого нет. Но учиться – это всегда принуждение", — считает режиссер.

При этом он отмечает, что не знает, как сложится дальнейшая судьба его учеников в кинематографе. "Помогать им особенно никто не будет, если только их не будут покупать. Купить некоторых могут — за талант, способности, образование. Но помочь им найти деньги на кино мне трудно", — пояснил Сокуров.

Сегодня режиссер не уверен, будет ли он набирать новый курс. По его словам, сейчас решается вопрос о возможности создания скандинавско-балтийской школы, которая, возможно, будет организована в Таллинне. "Сейчас идут дискуссии о программе, поскольку мои предложения не вписываются в программу Евросоюза по образованию, мои предложения оказались сложные", — рассказал Сокуров.

Он добавил, что в России пока не намерен набирать учеников. По мнению режиссера, министерство образования не позволит менять программу, а сами начинающие кинематографисты не заинтересованы в обучении.

"Да просто они не знают о моем существовании. У них нет желания. Я не отношусь к числу людей, которые сегодня в приоритете у молодых, мой поезд ушел", — сказал режиссер.

Александр Сокуров — народный артист России, трижды лауреат Государственной премии РФ, обладатель множества международных наград, лауреат международных премий. По решению Европейской киноакадемии, принятому к 100-летию кинематографа, Александр Сокуров вошел в число ста лучших режиссеров мира.

Среди работ режиссера такие фильмы, как "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Молох", "Телец", "Солнце", "Фауст" и с триумфом прошедший по всему миру фильм "Русский ковчег". В его фильмах снимались Александр Солженицын, Алла Осипенко, Михаил Пиотровский, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович.

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