В Санкт-Петербурге объявлены победители конкурса промышленной фотографии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Почти тысяча заявок от фотографов из всех регионов России, Украины, Белоруссии и Казахстана поступила на конкурс индустриальной фотографии, объявленный в августе Федеральной группой инжиниринговых компаний "Размах"; в Санкт-Петербурге призовой фонд конкурса в 700 тысяч рублей был распределен среди тройки победителей, а также были определены обладатели специального приза и приза зрительских симпатий, сообщает пресс-служба компании. .

Призеров среди отобранных жюри финалистов конкурса определили гости церемонии вручения премии в галерее творческого кластера "Артмуза" — архитекторы, фотографы, представители девелоперских и промышленных компаний, органов власти и медиа.

Первое место и сертификат на покупку фототехники на сумму 400 тысяч рублей получил Виктор Боровских из Новосибирска и его фоторабота "Мастер-сталевар".

Второе место и сертификат на покупку фототехники на 200 тысяч рублей достались Виктору Сухорукову из Санкт-Петербурга за работу "Стекло в тумане".

© Фото предоставлено ГК "Размах" Виктор Сухоруков. "Стекло в тумане" © Фото предоставлено ГК "Размах" Виктор Сухоруков. "Стекло в тумане"

Замыкает тройку лидеров Александра Кампински из Санкт-Петербурга и ее фоторабота "Мончегорск", она получила сертификат на 100 тысяч рублей.

© Фото предоставлено ГК "Размах" Александра Кемпински. "Мончегорск" © Фото предоставлено ГК "Размах" Александра Кемпински. "Мончегорск"

Специальный приз присужден Сергею Москвину из Озерска, приславшего на конкурс фото "Шахтерские будни".

© Фото предоставлено ГК "Размах" Сергей Москвин. "Шахтерские будни" © Фото предоставлено ГК "Размах" Сергей Москвин. "Шахтерские будни"

Приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования получила работа "Самолетных сердец доктора" Андрея Потапова из Старой Руссы.

© Фото предоставлено ГК "Размах" Андрей Потапов. "Самолетных сердец доктора" © Фото предоставлено ГК "Размах" Андрей Потапов. "Самолетных сердец доктора"

На конкурс принимались фотографии, посвященные любым промышленным объектам России и мира, а также индивидуальные и групповые фотопортреты, снятые на территории заводов и производственных площадках.

В состав жюри конкурса, определившего финалистов, вошли 16 представителей промышленных компаний, известных фотографов, дизайнеров и журналистов. Возглавил жюри один из ведущих российских фотографов, художник-фотограф Государственного Эрмитажа, член Союза дизайнеров и Союза художников России Юрий Молодковец.