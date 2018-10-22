Адвокат Джигарханяна надеется, что актер скоро вернется на работу в театр

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Адвокат актера Армена Джигарханяна Евгений Парфенов надеется, что артист скоро вернется в театр и продолжит творческую деятельность.
"Армен Борисович абстрагировался от этого дела и давно живет другими интересами. Но, к сожалению, на почве скандала обострились его болезни. Мы надеемся, что скоро он вернется в театр и продолжит творческую деятельность", — сказал РИА Новости адвокат Парфенов. По его словам, сейчас Джигарханян находится на лечении в стационаре, суд повторно направит запрос о состоянии его здоровья, от этого будет зависеть, придет ли он в суд давать показания.
Следующее заседание назначено на 29 октября. Парфенов надеется, что на этом заседании суд допросит обвиняемую, судебное следствие закончится, и суд перейдет к прениям.
В начале декабря 2017 года следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как говорил Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными. В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. После выемки содержимого стало известно, что внутри находились деньги в размере 1 миллиона рублей.