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Культура

Определены исполнители главных ролей в новогоднем "Союзмультшоу"

(обновлено: 16:50 22.10.2018)
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© Фото предоставлено "Союзмультфильм"Тоня и Саша в образах Насти и ДаниТоня и Саша в образах Насти и Дани
© Фото предоставлено "Союзмультфильм"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Двенадцатилетние Тоня Володина и Александр Филин станут исполнителями главных ролей Насти и Дани в новогоднем шоу для всей семьи "Союзмультшоу", которое пройдет с 26 декабря по 8 января на территории спорткомплекса "Лужники", сообщают организаторы — студия "Союзмультфильм".

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По сценарию шоу, впервые на одной сцене соберутся все персонажи "Золотой коллекции" киностудии "Союзмультфильм" — легендарных "Ну, Погоди!", "Винни-Пух и все-все-все", "Летучий корабль", "Тайна третьей планеты", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон" "Простоквашино", "Чебурашка". Именно с героями этих лент встретятся брат и сестра Даня и Настя, которые благодаря стечению обстоятельств переместятся из реального мира на планету "Союзмульфильм".

Тоня Володина уже не раз выступала на конкурсе "Детская Новая волна", была ведущей телепрограммы "Детская Утренняя почта" на канале "Карусель" и стала победительницей проекта "Битва Талантов. В списке наград Александра Филина — победы на международных вокальных конкурсах и "Детской Новой волне". Он лауреат премии "Kinder MUZ Awards 2017" в номинациях "Лучший исполнитель года" и "Лучшая песня года", вышел в полуфинал телепроекта "Голос. Дети" и стал финалистом национального отборочного тура "Детское Евровидение". Сегодня выступает ведущим телепрограммы "Топ-чарт 18-" на "Ru.TV"

Также определен актер, который выступит в образе Трубадура из "Бременских музыкантов", — им стал 19-летний студент ГИТИСа Дан Розин, который уже успел сыграть в трех мюзиклах, сняться в нескольких фильмах и выиграть конкурс "Новая волна-2018" в Сочи. Еще одна звезда шоу — 9-летняя Ярослава Дегтярева, чье выступление с песней "Кукушка" на шоу "Голос.Дети" собрало более 60 миллионов просмотров на YouTube. Ярослава снялась в двух фильмах: музыкальной драме "Жги!" и картине "Заповедник".

"Для этого шоу нам нужны не просто актеры. Нам нужны прекрасно поющие драматические артисты со спортивной подготовкой. Ширина сцены — 70 метров. Чтобы пробежать от одного края до другог,о в прямом смысле слова нужно "сдавать стометровку". А ещё петь и танцевать. И мы нашли таких. Главные детские роли в Шоу исполнят участники главного телевизионного музыкального проекта страны. Что касается взрослых актеров, то они не уступают детям", — приводятся в сообщении слова главного режиссёра проекта Александра Гришаева.

По замыслу организаторов, богатейшее культурное наследие отечественной анимации соединится в рамках шоу с самыми современными технологиями. "Мы строим свой концертный зал конкретно под наше шоу. Это позволит максимально погрузить зрителей в волшебный мир сказки и праздника, а также сделать максимально комфортным пребывание детей и их родителей на шоу. Основной задачей постановочной команды является создание захватывающего и интересного продукта не только для детей, но и для взрослых. Все наши зрители на время представления "Союзмультшоу" станут детьми и снова поверят в чудеса", — поясняет генеральный продюсер "Союзмультшоу" Юрий Донцов.

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