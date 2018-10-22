Определены исполнители главных ролей в новогоднем "Союзмультшоу"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Двенадцатилетние Тоня Володина и Александр Филин станут исполнителями главных ролей Насти и Дани в новогоднем шоу для всей семьи "Союзмультшоу", которое пройдет с 26 декабря по 8 января на территории спорткомплекса "Лужники", сообщают организаторы — студия "Союзмультфильм".
Тоня Володина уже не раз выступала на конкурсе "Детская Новая волна", была ведущей телепрограммы "Детская Утренняя почта" на канале "Карусель" и стала победительницей проекта "Битва Талантов. В списке наград Александра Филина — победы на международных вокальных конкурсах и "Детской Новой волне". Он лауреат премии "Kinder MUZ Awards 2017" в номинациях "Лучший исполнитель года" и "Лучшая песня года", вышел в полуфинал телепроекта "Голос. Дети" и стал финалистом национального отборочного тура "Детское Евровидение". Сегодня выступает ведущим телепрограммы "Топ-чарт 18-" на "Ru.TV"
Также определен актер, который выступит в образе Трубадура из "Бременских музыкантов", — им стал 19-летний студент ГИТИСа Дан Розин, который уже успел сыграть в трех мюзиклах, сняться в нескольких фильмах и выиграть конкурс "Новая волна-2018" в Сочи. Еще одна звезда шоу — 9-летняя Ярослава Дегтярева, чье выступление с песней "Кукушка" на шоу "Голос.Дети" собрало более 60 миллионов просмотров на YouTube. Ярослава снялась в двух фильмах: музыкальной драме "Жги!" и картине "Заповедник".
"Для этого шоу нам нужны не просто актеры. Нам нужны прекрасно поющие драматические артисты со спортивной подготовкой. Ширина сцены — 70 метров. Чтобы пробежать от одного края до другог,о в прямом смысле слова нужно "сдавать стометровку". А ещё петь и танцевать. И мы нашли таких. Главные детские роли в Шоу исполнят участники главного телевизионного музыкального проекта страны. Что касается взрослых актеров, то они не уступают детям", — приводятся в сообщении слова главного режиссёра проекта Александра Гришаева.
По замыслу организаторов, богатейшее культурное наследие отечественной анимации соединится в рамках шоу с самыми современными технологиями. "Мы строим свой концертный зал конкретно под наше шоу. Это позволит максимально погрузить зрителей в волшебный мир сказки и праздника, а также сделать максимально комфортным пребывание детей и их родителей на шоу. Основной задачей постановочной команды является создание захватывающего и интересного продукта не только для детей, но и для взрослых. Все наши зрители на время представления "Союзмультшоу" станут детьми и снова поверят в чудеса", — поясняет генеральный продюсер "Союзмультшоу" Юрий Донцов.