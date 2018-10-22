В Москве назвали имена лауреатов Международной премии Станиславского

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Имена лауреатов Международной премии Станиславского объявили на пресс-конференции в понедельник.

Имена лауреатов объявил на пресс-конференции председатель жюри премии режиссер Сергей Женовач. Он сообщил, что в этом году впервые будет вручена премия в новой номинации — "Достояние российского театра". Первым лауреатом этой награды стал выдающийся русский режиссер, худрук театра "Ленком" Марк Захаров.

Премия в этом году будет вручена педагогу театрального училища им. Щепкина Наталье Петровой, актерам Лии Ахеджаковой и Александру Филиппенко, английскому режиссеру Деклану Доннелану, оперному режиссеру Александру Тителю.

В номинации "Организация театрального дела" лауреатами премии стали Александр Кулябин (руководитель театрального фестиваля "Ново-Сибирский транзит") и Марина Дмитревская (главный редактор Петербургского театрального журнала). В номинации "Перспектива" премии удостоен молодой режиссер Егор Перегудов.

На пресс-конференции присутствовал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он сообщил, что поддержка департаментом культуры такого важного проекта, как премия Станиславского, будет продолжаться.

Международная премия Станиславского вручается с 1995 года и является одной из самых авторитетных в области театрального искусства. Эта награда вручается актерам, режиссерам, организаторам дела, педагогам.

В этом году премия приурочена к 150-летию со дня рождения Станиславского. Церемония вручения премии состоится 19 ноября.