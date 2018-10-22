Директор Аниты Цой рассказал об операции певицы

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Певица Анита Цой находится в столичной больнице, ей удаляют камень из желчного пузыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе артистки.

Певица накануне сообщила в Instagram, что попала в больницу в Краснодарском крае, а ее ближайшие концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Концертный директор Дмитрий Бушуев рассказал РИА Новости, что Цой вылетает из Краснодара в Москву в сопровождении бригады врачей. Ей нужна операция в связи с обострением желчнокаменной болезни.

По словам пресс-службы, две недели назад певица перенесла операцию по удалению камня из желчного пузыря. Из ее организма вывели 7-миллиметровый камень. Не смотря на настоятельные рекомендации врачей сохранять покой, певица не отменила юбилейный тур "10I20" и спустя сутки дала концерт в Ташкенте. Находясь под наблюдением врачей, Цой продолжила выступления в Алматы, Астане, Екатеринбурге и Тюмени.

По дороге на концерт в Ростовской области у певицы случился очередной острый приступ боли. Ее госпитализировали вертолетом в Краснодар.