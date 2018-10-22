"Квартет И" отметит 25-летие на сцене творческим вечером и новым спектаклем

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Премьера спектакля "Квартетник", который расскажет о том, что повлияло на творчество "Квартета И", состоится 24-25 ноября, рассказал участник коллектива Леонид Барац на пресс-конференции в понедельник.

В 2018 году "Квартету И" исполняется 25 лет. На юбилейный год коллектив запланировал ряд мероприятий, среди которых выпуск нового спектакля, премьера картины и юбилейный концерт.

"Мы выпустим превью нашего спектакля "Квартетник". Попробуем провести такой душевный разговор. 24-25 ноября первые два спектакля состоятся. Дальше посмотрим", — сказал Барац.

По словам другого участника коллектива, Ростислава Хаита, эта постановка расскажет о том, что повлияло на "Квартет И".

"Мы попробуем молодым людям, которые приходят в театр, рассказать, что мы любим читать, смотреть. Хотим произвести впечатление на публику", — отметил он. Зрители, которым в этом году исполняется 25 лет, на покупку билетов получат скидку 25%.

Кроме того, 7 ноября на сцене "Крокус Сити Холл" состоится торжественное празднование. Гости вечера увидят спектакль "Письма и песни мужчин среднего возраста". Участие в нем примут, в частности, группы "Машина времени", "Чайф" и Александр Градский.

В феврале 2019 года состоится премьера фильма "Громкая связь", режиссером которого выступил Алексей Нужный. Картина является официальным ремейком "Идеальных незнакомцев" Паоло Дженовезе. Как рассказал Хаит, сюжет картины претерпел значительные изменения в сравнении с оригиналом.

"Это классный материал, чтобы по-особенному показать "Квартет И" в кино, с такой тональностью, где они продемонстрировали себя как сильные драматические артисты. Фильм в жанре драмеди. Мы уже закончили монтаж. Я остался очень доволен", — сказал Нужный.