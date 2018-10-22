В Петербурге на форуме стартапы покажут решения для культурных учреждений

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Лучшие стартапы из России и Европы представят инновационные решения для ведущих культурных учреждений России на CultTech Lab Russia, которая впервые заработает в рамках деловой площадки Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает пресс-служба проекта.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября. Участников форума ожидает насыщенная фестивальная и деловая программа. Форум ежегодно собирает экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторами выступают правительство РФ, министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.

"Впервые на деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума откроется CultTech Lab Russia — международная лаборатория, где лучшие стартапы из России и Европы разработают и представят инновационные решения для ведущих культурных организаций нашей страны. Победители получат шанс быстрого внедрения своих решений", — говорится в сообщении пресс-службы.

Участникам предложат создать блокчейн-системы продажи билетов, образовательные игры с применением AR и VR, систему лояльности с использованием биометрического распознавания и многое другое. Партнерами-участниками лаборатории станут Третьяковская галерея, Музей истории ГУЛАГа, Большой драматический театр имени Товстоногова, Московская филармония, Пермский театр оперы и балета.

Лаборатория пройдет в два этапа — 14-15 ноября в Москве команды разработчиков будут совершенствовать свои решения вместе с представителями культурных учреждений, на втором этапе, в Санкт-Петербурге 17 ноября, участники презентуют результаты своей работы. "Ожидается, что гостям и участникам форума будут представлены прототипы высокой степени готовности или уже полностью работающие решения. В этот же день состоится церемония награждения победителей", — отметили в пресс-службе.

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