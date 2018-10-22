В мировой прокат выходит российский фильм "Несокрушимый"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В четверг, 25 октября, в России выходит в прокат фильм "Несокрушимый" — военно-историческая драма, основанная на реальных событиях, происходивших во время Великой Отечественной войны.

В основу фильма положена история подвига экипажа танка "КВ-1". Летом 1942 года в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области экипаж Семена Коновалова принял неравный бой против 50 фашистских танков, сумел уничтожить 16 танков противника, две бронемашины и восемь автомашин с живой силой гитлеровцев.

Одновременно с Россией лента, созданная кинокомпанией "Ода Фильм Продакшн" при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, выходит в прокат в Японии, Корее, Германии и во всех франкоговорящих территориях.

Режиссером фильма выступил Константин Максимов, обладатель премии "Золотой орел" за лучший телевизионный сериал. Главные роли в фильме исполнили популярные российские актеры Ольга Погодина, Андрей Чернышов, Сергей Горобченко, Олег Фомин.

Официальным спонсором фильма выступил банк ВТБ.

По словам начальника управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева, выход фильма, рассказывающего реальную историю о людях, рискнувших всем и готовых жертвовать собой ради будущего — важное событие и для отечественного, и для мирового кинематографа.

"Во время Великой Отечественной войны было совершено немало подвигов, и до нас дошли истории о чести, о смелости, о силе человеческого духа, о патриотизме. Важно не просто не забывать о событиях тех лет — важно говорить о них, показывать молодежи эти примеры, и облекать их в художественную форму — это современное и правильное, на наш взгляд, решение. Мы уверены, что этот сюжет не оставит равнодушными зрителей самых разных возрастов", — сказал Ерофеев, слова которого цитирует пресс-служба банка.