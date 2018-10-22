Боевик "Веном" третью неделю возглавляет российский прокат

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Фантастический боевик Рубена Флейшера "Веном" с Томом Харди возглавляет российский прокат третью неделю подряд, картина собрала за уикенд более 176 миллионов рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

Боевик, снятый по комиксам Marvel, рассказывает о репортере Эдди Броуке, в которого вселяется инопланетное существо, наделяя его нечеловеческой силой. За три недели проката фильм собрал более 1,87 миллиарда рублей.

На втором месте — фильм ужасов Дэвида Гордона Грина "Хэллоуин" с Джейми Ли Кертис в главной роли со сборами 116,5 миллионов рублей за выходные.

Анимационный фильм Кэри Киркпатрика "Смолфут" занял третье место, собрав 61,2 миллиона рублей. Четвертое место досталось российской комедии Дмитрия Дьяченко "Супербобровы. Народные мстители". Фильм о семье супергероев Бобровых собрал за выходные 45,5 миллионов рублей.

Замыкает пятерку лидеров детективный триллер Дрю Годдарда "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"", кассовые сборы за уикенд составили 39,5 миллиона рублей, за две недели проката фильм собрал более 121 миллиона рублей.