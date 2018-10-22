В Новой Третьяковке пройдет мировая премьера оперы "Для "Черного квадрата"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мировая премьера новой оперы Ильи Демуцкого, автора балетов "Нуреев" и "Герой нашего времени" в ГАБТе, состоится 25 ноября в Москве в Новой Третьяковке, сообщили в пресс-службе проекта.

В зал, где будет проходить мировая премьера оперы "Для "Черного квадрата", Третьяковка специально перенесет одну их жемчужин своей коллекции — первый вариант знаменитой картины Казимира Малевича, созданный им в 1915 году. Знаковое полотно станет центром постановки.

Создатели оперы — режиссер Александр Молочников, авторы либретто Ольга Маслова и Игорь Конюхов — возвращают "Черный квадрат", одну из главных картин в мировом искусстве, в пространство оперы. Впервые изображение "Черного квадрата" возникло в качестве декорации к футуристической опере композитора Михаила Матюшина и поэта Алексея Крученых "Победа над Солнцем", поставленной 3 декабря 1913 года в Санкт-Петербурге.

По замыслу Малевича, черный квадрат закрывал солнце, а белая окантовка символизировала пробивающиеся из-за него лучи. В аллегории солнечного затмения Малевич и его соратники видели триумф нового мира, победу техники и науки нал природой, торжество разума над стихией. Воплотились ли в жизни идеи футуристов, принесли ли они счастье — эти вопросы лежат в основе новой оперы Демуцкого.

Опера "Для "Черного квадрата" написана по мотивам оперы "Победа над Солнцем". Действие спектакля развернется в окружении картин, которые экспонируются в зале №16 в Новой Третьяковке. На время представления облик этого зала галереи существенно изменится.

Опера будет исполняться на английском языке с русскими титрами. Соло на фортепиано исполнят Катя Сканави и Владимир Иванов-Ракиевский. Хоровые партии прозвучат в исполнении вокального ансамбля Intrada под руководством Екатерины Антоненко, признанного одним из лучших камерных хоров.

Впервые в истории таких мультикультурных проектов его организаторы переведут 10% от сборов на благотворительность — в Фонд Чулпан Хаматовой и Дины Корзун "Подари жизнь".

Премьерные показы пройдут в Новой Третьяковке с 25 по 28 ноября. В 2019 году опера "Для "Черного квадрата" отправится в международное турне.