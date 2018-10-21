"Новая опера" представит премьеру спектакля "Мадам Баттерфляй" Пуччини

© Фото : предоставлено Московским театром "Новая Опера им. Е. В. Колобова"

© Фото : предоставлено Московским театром "Новая Опера им. Е. В. Колобова"

© Фото : предоставлено Московским театром "Новая Опера им. Е. В. Колобова"

© Фото : предоставлено Московским театром "Новая Опера им. Е. В. Колобова"

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Спектакль по опере Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" в постановке Дениса Азарова состоится в театре "Новая опера" в воскресенье, сообщили в пресс-службе театра.

Постановка "Новой оперы" "Мадам Баттерфляй" продолжает пуччиниевскую линию театра, представленную в последние годы спектаклями "Джанни Скикки" и "Богема". Над спектаклем работала творческая группа в составе: музыкальный руководитель и дирижер Ян Латам-Кёниг, дирижер Евгений Самойлов, режиссер Денис Азаров, сценограф Алексей Трегубов и художник по костюмам Павел Каплевич. Исполнители – солисты, хор и оркестр театра "Новая опера".

Как заявил Азаров накануне премьеры, в этой истории "четко просматривается культивируемая западным обществом идея потребления".

"Она притягивает к себе все: дом, женщину, даже любовь. Чио-Чио-сан любит по-настоящему, чисто и искренне, но сталкивается с отношением "потребителей". Мы раскрываем этот конфликт средствами поп-парта, с помощью узнаваемых предметов, без привязки к конкретному времени", — сказал он.

В свою очередь Ян Латам-Кёниг отметил, что существуют определенные традиции интерпретации Пуччини, которые складывались десятилетиями, и появилось множество преувеличений и наслоений.

"Одни традиции идут от самого Пуччини, а другие противоречат его желаниям…. Все, что он хотел, он написал в партитуре. Для него главными вещами были драма, действие, структура. Надеюсь, что нам удастся максимально приблизиться к идеям Пуччини", — пояснил он.

Премьерные спектакли пройдут 21 и 23 октября на сцене московского театра "Новая опера" имени Колобова.