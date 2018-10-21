"Новая опера" представит премьеру спектакля "Мадам Баттерфляй" Пуччини

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Спектакль по опере Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" в постановке Дениса Азарова состоится в театре "Новая опера" в воскресенье, сообщили в пресс-службе театра.
Как заявил Азаров накануне премьеры, в этой истории "четко просматривается культивируемая западным обществом идея потребления".
"Она притягивает к себе все: дом, женщину, даже любовь. Чио-Чио-сан любит по-настоящему, чисто и искренне, но сталкивается с отношением "потребителей". Мы раскрываем этот конфликт средствами поп-парта, с помощью узнаваемых предметов, без привязки к конкретному времени", — сказал он.
"Одни традиции идут от самого Пуччини, а другие противоречат его желаниям…. Все, что он хотел, он написал в партитуре. Для него главными вещами были драма, действие, структура. Надеюсь, что нам удастся максимально приблизиться к идеям Пуччини", — пояснил он.
Премьерные спектакли пройдут 21 и 23 октября на сцене московского театра "Новая опера" имени Колобова.