Актер из "Игры престолов" намекнул на смерть своего персонажа

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актер Питер Динклейдж, снимающийся в "Игре престолов", намекнул на гибель своего героя Тириона Ланнистера в восьмом сезоне сериала.

"Думаю, его история получила очень хороший конец. Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным финалом", — сказал артист в интервью изданию Vulture.

По словам Динклейджа, последний съемочный день был "красив и печален". Актер отметил, что на площадке собралось множество людей, работавших над сериалом с самого начала проекта.

"Игра престолов" получила популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Сериал снимают с 2011 года, за это время он получил 38 премий "Эмми".

Выход восьмого сезона намечен на первую половину 2019 года.