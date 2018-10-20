Оргкомитет Года театра поддержал идею о театральном марафоне

ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Оргкомитет Года театра в России поддержал идею якутского режиссера Андрея Борисова о проведении театрального марафона, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Указом президента России 2019 год провозглашен Годом театра.

В Москве на втором заседании оргкомитета была озвучена программа, в которую включен всероссийский театральный марафон. Масштабное мероприятие охватит все регионы России. Марафон стартует во Владивостоке весной 2019 года и завершится в ноябре в Калининграде. Идея проекта принадлежит якутскому режиссеру, государственному советнику главы региона Андрею Борисову, уточняется в сообщении.

"Во время первого заседания оргкомитета Года театра я предлагал подобный проект под названием "Духовный Транссиб". Но сейчас моя идея приобрела более масштабный характер. Во всероссийском театральном марафоне будут задействованы 85 регионов, более 100 театров со всей страны: драматические, музыкальные, детские … По очереди они проедут по своей части выстроенного по всей стране маршрута, чтобы показать свои спектакли на сцене театров разных регионов и торжественно передать им эстафету", — цитирует пресс-служба Борисова.