Медведев поздравил МХАТ с 75-летием

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием московский художественный театр (МХАТ) и отметил неповторимую индивидуальность выпускников школы-студии.

Двадцатого октября школе-студии МХАТ исполняется 75 лет.

"Выпускников и преподавателей школы-студии всегда отличал не только талант, но и независимость мышления, творческая свобода, искренность и самоотдача на сцене. За годы учёбы молодые актёры получают в этих стенах главные уроки – благородства и верности своему призванию. В каждом из них педагоги стремятся воспитать неповторимую индивидуальность, без которой немыслимо настоящее творчество", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства РФ в субботу.

Премьер добавил, что основатель школы-студии Владимир Немирович-Данченко, который в 1943 году во время Великой Отечественной войны стал инициатором создания МХАТ, ставил перед преподавателями цель учить не просто лучших артистов страны, а актёров будущего.

"С первых же дней здесь работали лучшие театральные педагоги, а ректорами были выдающиеся режиссёры и актёры", — подчеркнул Медведев.