Мэр Тель-Авива обещает провести Евровидение без политики

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт – РИА Новости. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи в интервью РИА Новости заявил, что Евровидение в 2019 году должно пройти на высоком уровне и без политики.

"Мы располагаем самыми широкими возможностями, чтобы предоставить для конкурса огромные концертные залы. У нас есть хороший опыт организации крупных фестивалей, а также массового приема гостей. Все вместе это дает уверенность, что европейский конкурс превратится в большой международный праздник", — сказал он.

Евровидение в 2019 году пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая в павильонах ЭКСПО-центра. Муниципалитет города запланировал дополнительные мероприятия — церемонию открытия и "красную дорожку" в Музее искусств, одном из ведущих художественных учреждений Израиля.

В отреставрированном историческом здании городской ратуши состоится официальная передача ключей от прошлых хозяев Евровидения, португальцев, израильтянам. Гостей и поклонников конкурса примет самая большая "евро-деревня" в парке имени Чарльза Клора на набережной Тель-Авива.

Вместе с тем Хульдаи вынужден был отметить, что подготовка к проведению Евровидения-2019 проходит на фоне как непростых взаимоотношений между светским и религиозным населением в самом Израиле, так и определенного давления извне, в том числе призывов некоторых стран и музыкальных деятелей бойкотировать конкурс.

Мэр Тель-Авива высказался резко против вмешательства политики в песенное мероприятие.

"Конкурс песни, которому больше 60 лет и на который съезжаются участники из более чем 40 стран, должен существовать отдельно от политики. К сожалению, даже в недавней истории Евровидения есть примеры, когда политика создавала ненужные для международного творческого сообщества конфликты. Надеюсь, что "Евровидение-2019" не превратится в политическое событие", — подчеркнул он.

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