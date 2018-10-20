Экспериментальный театр в Норвегии: самовар-метод и диалог культур

КИРКЕНЕС (Норвегия), 20 окт – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Сочетание текста, музыки и танца в одном сценическом пространстве, поиски новых форм и многоязычные диалоги на сцене – созданный в 1990 году в приграничном с Россией норвежском Киркенесе "Самовар-театр" сегодня является самым северным профессиональным театром в мире. На его сцене оживают истории из жизни в приграничье и звучат голоса из прошлого, здесь легко находят общий язык актеры из разных стран.

Ближе к Станиславскому

Когда Бенте Андерсен заканчивала обучение в актерской школе Копенгагена, ее сокурсники мечтали о славе на подмостках Лондона и Нью-Йорка. Ее собственная Мельпомена подсказывала: возвращайся к истокам. Бенте выросла в маленьком городке Киркенесе на границе с Россией, где даже в эпоху холодной войны чувствовался "русский дух", где обычные жители всегда больше доверяли соседям, чем высоким политикам по обе стороны границы.

"Когда я была маленькой, в Киркенесе не было детского театра. Да и профессионального театра тоже не было. И я решила, что должна вернуться в Киркенес и попытаться создать театр, где можно воплотить на сцене северные истории, которых здесь великое множество. Мне хотелось ставить такие спектакли, которые я сама мечтала увидеть на сцене", — вспоминает Бенте.

Так в 1990 году в Киркенесе появился самый северный в мире профессиональный театр. Принцип "разрушение границ" стал девизом нового храма искусств – и это не только о физических границах, но и о преодолении стереотипов и предрассудков, свойственных людям в разных странах.

"Когда я училась актерскому мастерству, мы изучали систему Станиславского. И мне показалось, что здесь я была особенно близка к Станиславскому, к России. Это было в 1990-х годах, и важность того, что мы находимся у российской границы, возрастала", — поясняет основательница театра.

© Фото : Тургрим Халвари Бенте С. Андерсен, директор Самовар Театра © Фото : Тургрим Халвари Бенте С. Андерсен, директор Самовар Театра

Самовар-метод

Возвращаясь в приграничье, амбициозная Бенте спланировала: пяти лет работы в Киркенесе будет достаточно. Сегодня ее театру уже 28 лет, и источники вдохновения по-прежнему не иссякают. Почти все, кого Бенте звала в свой театр, рассчитывали на временное трудоустройство, но магия созданного общими усилия театрального пространства не только удерживает тех, кого она однажды заворожила, но и привлекает новые творческие ресурсы.

Выбирая название для театра, Бенте остановилась на русском слове "Самовар" — так ей понравилась метафора. "Самовар устроен примерно так, как в моем представлении должен быть устроен театр. На него приятно смотреть, что-то в нем бурлит, кипит. В итоге получается чай – это какое-то особенной действо", — поясняет Бенте.

Она знает, что говорит: в домах жителей северной Норвегии можно найти самовары, попавшие сюда из России вместе с традицией собираться всем за одним столом и пить чай. По мнению Бенте, особенность театрального искусства тоже заключается в его объединяющей силе, способности создать и передать зрителю важное послание, заставить задуматься о том, что сегодня важно.

"Театр без границ" — это не только о географии, но и о выборе тем и художественных форм. Когда постановщики и актеры поняли, что одних слов для создания образа, выражения мыслей и эмоций не хватает, на помощь пришли музыка и танец.

© Фото : Павел Олюшкин Самовар Театр в сотрудничестве с Национальным театром Карелии, спектакль "Затерянный в горизонте" © Фото : Павел Олюшкин Самовар Театр в сотрудничестве с Национальным театром Карелии, спектакль "Затерянный в горизонте"

Сегодня для участия в постановках театр приглашает актеров из разных стран, прежде всего Баренцева региона. По мнению Бенте, уникальность приграничья состоит в том, что здесь общая история, но каждый видит ее под своим углом, со своей стороны границы.

"Я попыталась изобрести метод, при котором мы могли бы говорить на своем языке, но организовать сценическое пространство на трех уровнях – это текст, движение, музыка – все вместе должно создать единый образ, чтобы зрители могли следовать развитию сюжета", — поясняет Бенте.

© Фото : Ингве Грёнвик Самовар Театр, спектакль "Водка, вода, гласность – Фокстрот на троих" © Фото : Ингве Грёнвик Самовар Театр, спектакль "Водка, вода, гласность – Фокстрот на троих"

Лаборатория движения границ

У профессионального танцора Николая Щетнева в начале 2000-х был свой театр в Архангельске, он организовывал фестивали и мастер-классы, ездил на гастроли, но все это не приносило стабильного дохода. После участия в нескольких проектах в Киркенесе Николай получил приглашение в труппу "Самовар-театра".

"Так получилось, что здесь появилась работа. Здесь я занимаюсь тем, что люблю, и мне еще за это платят! У нас многожанровые спектакли, и я могу себя выразить в том, в чем я специализируюсь, могу чему-то научиться, это постоянный процесс саморазвития", — говорит Николай.

Он занят почти во всех постановках театра, но этим его обязанности не ограничиваются. Здесь как в хорошей семье — каждый берет на себя те задачи, которые ему по силам: Николай, например, — и танцор, и хореограф, и переводчик, и шофер, и техник. А саму основательницу театра Бенту Андерсен можно легко застать в фартуке разливающей кофе гостям в фойе.

Один из проектов, в которых занят Николай – "Лаборатория движения границ", в основе которой лежит принцип контактной импровизации. Этот проект танцор и хореограф реализует в родном Архангельске. "Главная идея – ответ на вопрос – уехать или остаться. В таких городах, как Архангельск или Мурманск, сегодня большой отток населения, творческих людей, которые решают для себя – нужно ли им уезжать. Важно найти ответы на важные для каждого артиста вопросы", — говорит Николай.

Сам он признается, что скучает по большим городам, только когда речь идет о гастролях или новых постановках. Киркенес для него – вполне комфортный город, безопасный для детей и наполненный творческой атмосферой и духом приграничья.

© Фото : Самовар театр Самовар Театр, спектакль "Голоса Арктики" © Фото : Самовар театр Самовар Театр, спектакль "Голоса Арктики"

Театральное многоголосье

Тюрид Скоглунд в российском театре называли бы примой. В начале 1990-х она, молодая актриса-фрилансер, ценила творческую свободу и была готова к экспериментам. Бенте пригласила Тюрид в Киркенес в 1993-м сыграть только в одной постановке. "Я подумала "почему бы нет?" и приехала. Я планировала остаться на полгода. Но в этом году уже исполнилось 25 лет, как я работаю в театре", — с улыбкой рассказывает Тюрид.

Сегодня она признается, что в "Самовар-театре" у нее возникло такое ощущение, что она вернулась домой. "Несмотря на то, что мы находимся вроде бы на краю земли, у нас нет ощущения провинциальности, чувства, что мы на периферии. Здесь насыщенная международная жизнь, проекты, постановки – постоянно что-то происходит", — говорит актриса.

В "Самовар-театре" на одной сцене играют актеры из разных стран. В одном из спектаклей, вспоминает Тюрид, звучали тексты на восьми языках. По сути, каждый спектакль, каждый проект театра – вызов таланту актера, его творческой интуиции, физическим и эмоциональным возможностям.

"Здесь ты учишься взаимодействовать даже с теми, кто не говорит на твоем языке, но нужно находить общий язык, слушать сердцем. Однажды я играла женщину, прошедшую через ужасы войны, но сама я войну воочию никогда не видела, нужно было проникнуть в сущность моей героини, понять, что она чувствует", — вспоминает Тюрид.

Она уверена: идеи, воплощенные на сцене маленького северного театра, близки многим людям, живущим в мультикультурном пространстве. Со спектаклем "Арктические голоса", рассказывающим о том, как создание Баренцева региона повлияло на людей, живущих у границы, театр много гастролировал.

"В конце спектакля мы визуализировали эту идею так: что будет, если кто-то проведет границу на вашем обеденном столе? Мы играли его в Украине, в Ужгороде – это приграничный город. После спектакля молодые люди подходили к нам и спрашивали: "Как вы могли придумать такую историю? Ведь это то, что происходит с нами здесь и сейчас", — рассказывает Тюрид.

За все годы на сцене театра было поставлено около 50 спектаклей с участием актеров из более чем 15 стран. Основное внимание – современным пьесам, самобытным авторам, чьи идеи созвучны главной миссии театра – стирать границы и объединять людей по всему миру.

"Мы хотим говорить о времени, в котором живем, мы отражаем все, что происходит в мире. Мы не хотим погружаться в конкретные политические проблемы, но пытаемся осмыслить то, что происходит сегодня", — говорит основательница "Самовар-театра".