"В молодости ездила на БАМ": актриса Ирина Розанова — о новой роли в кино

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В российский прокат 1 ноября 2018 года выходит картина Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!". Сценарий написала Маргарита Симоньян, музыку — Сергей Трофимов.

Фильм снимался одновременно со строительством моста через Керченский пролив: романтическая история разворачивается на фоне масштабных работ. Декорациями служила реальная стройка, а в массовке участвовали строители и местные жители.

Главные роли исполнили молодые актеры Алексей Демидов и Катерина Шпица. Вместе с ними на площадке были такие известные актеры, как Сергей Никоненко, Ирина Розанова, Юрий Стоянов, Алена Хмельницкая. В интервью РИА Новости Ирина Розанова рассказала, как проходила работа над картиной и чем ей запомнились эти съемки.

"Мы видели, как трудятся люди на стройке, и мне со многими удалось познакомиться. Они вложили столько сил и энергии в строительство! И надо сказать, что у них были потрясающие условия для работы и жизни. Я видела многие технические моменты", — говорит актриса.

© Фото : предоставлено ЦентралПартнершип На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Фото : предоставлено ЦентралПартнершип На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Она не скрывает, что все это произвело на нее огромное впечатление. И, разумеется, сниматься в декорациях и условиях реальной стройки — далеко не одно и то же.

"Это, конечно, грандиозно! И это совершенно разные форматы. Не условный хромакей, а реальная жизнь здесь и сейчас. Потрясающая энергия!" — не сдерживает эмоций Ирина Юрьевна.

Актриса поделилась воспоминаниями о стройке и особой атмосфере, которая там царила: "Несколько лет назад я снималась параллельно в двух проектах — в России, недалеко от российской границы, и у Сергея Бодрова на Украине.

И я ездила на пароме между странами, как и множество людей, связанных между собой: родственники и друзья постоянно ездят друг к другу. Однажды, помню, я стояла на границе в очень длинной очереди и ко мне кто-то обратился: "Ирина Юрьевна, что же вы, проходите вперед!" Но как я могла обойти всех? Потом мне сказали, что и Владимир Натанович Винокур тоже стоял, как все. А мост — это связь для людей, возможность видеться чаще. Я очень этому рада".

© Фото : предоставлено ЦентралПартнершип На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Фото : предоставлено ЦентралПартнершип На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Хотя съемки проходили одновременно со строительством, опасных моментов в работе актеров не было. "Тигран очень любит своих артистов и никогда не даст в обиду, не позволит зря рисковать, — подчеркивает Розанова. — А вот интересная сцена была. В Тамани мы играли с Сашей Ильиным на лодке во время шторма. Я очень замерзла и думала, что заболеваю. Такое было состояние. Когда сказали "Стоп! Снято!", я прыгнула в воду и поплыла к берегу. Решила, что клин клином — и не заболела! Кстати, нам очень повезло с погодой, она нам помогала в съемках. Думаю, это хороший знак того, что фильм удался".

Картина "Крымский мост. Сделано с любовью!" многим зрителям напомнит классические советские фильмы о больших стройках. Розанова, как и другие актеры съемочной группы, отмечает, что буквально выросла на этих лентах. Более того, даже бывала на реальных стройках: "Мы когда-то студентами в ГИТИСе с отрывками и этюдами ездили на БАМ. Это же была стройка века! У меня миллион воспоминаний! Для меня это ниточка из того времени в наше".

© Фото : предоставлено ЦентралПартнершип На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Фото : предоставлено ЦентралПартнершип На съемках фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

И все же главное в этой картине — отношения. Героиня Розановой, сотрудница столовой, как и молодые персонажи фильма, пытается найти свою любовь. Актриса объяснила, что было для нее самым важным в создании образа.

"Любовь ко времени моей молодости, к тому поколению, моя собственная жизнь, наши старые фильмы, на которых я выросла. Мы тогда жили в атмосфере мира и взаимного уважения, все народы в нашей стране были равны. И сейчас хочется добра! Хочется не ругаться, а объединяться", — призналась Ирина Юрьевна.