"Ленинград" поставил новый рекорд по числу проданных билетов в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Все билеты на концерт группы "Ленинград" на стадионе "Санкт-Петербург" в количестве 65 тысяч проданы, сообщил журналистам лидер группы Сергей Шнуров.

Концерт пройдет в пятницу. Группа установила свой личный рекорд по продаже билетов.

"Билетов нет. Все 65 тысяч билетов проданы", — сказал Шнуров.

В 2017 году "Ленинград" установил предыдущий рекорд посещаемости, собрав в Москве максимальное число зрителей, которое способен принять стадион "Открытие Арена" — 47 тысяч человек.

Как сообщили в администрации группы, "Ленинград" планирует собрать 400 тысяч зрителей в 9 городах РФ во время стадионного тура в 2019 году. В планах группы выступить на стадионах Калининграда, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Екатеринбурга, Ростова, Волгограда, а завершит тур концерт на "Санкт-Петербург Арена".

Как рассказал Шнуров, концерты группы в будущем году будут похожи на карнавальное действие. "Специально для этого тура мы будем разрабатывать некие сценические декорации, делать специальное шоу. Это будет уникальная программа, я бы хотел, чтобы это было похоже на Cirque du Soleil с каким-то музыкальным сопровождением", — сказал Шнуров.