В Риме обнаружили фрески одного из основателей итальянского футуризма

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Уникальные фрески одного из основателей итальянского футуризма Джакомо Балла, более века считавшиеся утерянными, обнаружены в ходе реставрации принадлежащего ныне Банку Италии здания в Риме.

"Беспрецедентная находка: около 80 квадратных метров оригинальных росписей были обнаружены на потолке и стенах первого этажа принадлежащего Банку Италии здания, где в начале 1920-х располагалось первое футуристическое кабаре Bal Tic Tac, декорированное и меблированное самим Джакомо Балла", — говорится в заявлении регулятора.

В итальянском центробанке уточнили, что ранее фрески считались утерянными, поскольку за 100 лет в здании несколько раз проводили ремонт. Несмотря на это, как оказалось, фрески первого этажа частично сохранились под слоями краски, обоями и натяжным потолком.

В настоящий момент фрески находятся на реставрации, работы проводятся под наблюдением Специального управления археологии и искусства Рима.

Широкая публика сможет ознакомиться с фресками уже в конце 2021 года, после открытия музея Банка Италии, который расположится в том числе в помещениях, где были обнаружены изображения Балла.

Джакомо Балла — итальянский художник, скульптор, сценарист и один из основоположников итальянского футуризма. Родился в Турине 18 июля 1871 года. В ранний период творчества находился под влиянием импрессионизма, проявлял интерес к теории цвета и увлекался пуантилизмом. Балла наиболее известен попытками изобразить на своих полотнах движение. В настоящее время его работы составляют коллекции музеев Турина, Венеции, Парижа, Лондона и Нью-Йорка.