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Культура

Выходные в Москве: спектакль "Домашние танцы" и "Прогулки по Риму" в кино

(обновлено: 16:13 19.10.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на Москву. Архивное фотоВид на Москву. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке архитектурного фотографа Эзры Столлера в Центре фотографии имени братьев Люмьер, присоединиться к спектаклю-променаду швейцарского хореографа Николь Сайлер "Домашние танцы", оценить премьерную постановку "Сережа" Дмитрия Крымова в МХТ имени Чехова, а также посмотреть фильмы "Как прогулять школу с пользой" и "Прогулка по Риму".

Выставки

В Центре фотографии имени братьев Люмьер продолжает работу выставка выдающегося американского архитектурного фотографа Эзры Столлера, который на протяжении многих лет работал с яркими представителями американской архитектуры и известными модернистами. Гости экспозиции увидят черно-белые снимки общественных зданий, офисов и частных домов самого начала его карьеры в конце 1930-х по 1970-е из архива фотографа. "Музей Соломона Гуггенхайма, музей американского искусства Уитни, небоскребы Манхеттена, терминал авиакомпании TWA аэропорта им. Джона Кеннеди, знаменитый "Дом над водопадом", культовая постройка ХХ века — капелла Роншан и многие другие знаковые архитектурные строения эпохи модернизма", — говорится в сообщении пресс-службы музея. Фотографии Столлера хранятся в лучших музеях мира.

Концертный зал Мариинского театра. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Паулин
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В Концертном зале Мариинского театра пройдет органный фестиваль

На площадке Российской государственной библиотеки для молодежи открылась художественно-документальная выставка "Любовь, комсомол и весна", которая расскажет посетителям о советской молодежи. Экспозиция делится на пять частей, постепенно раскрывающих характер эпохи. Гости экспозиции узнают о студенческих восстаниях и революционных событиях, об индустриализации, масштабных стройках и увеличивающейся с каждым годом роли комсомольских организаций, о войне в жизни молодых людей того времени и об эпохе застоя. "Главная цель выставки — красочно и живо рассказать о молодежи того времени через образы из произведений искусства и литературы. Полное "погружение" в эпоху гарантировано: выставка будет воздействовать сразу на несколько органов чувств — слуха, зрения и осязания — и практически все экспонаты выставки будут интерактивными", — рассказали в пресс-службе библиотеки.

Театр

В Новом Пространстве Театра Наций впервые в России покажут спектакль-променад швейцарского хореографа Николь Сайлер под названием "Домашние танцы". Впервые Сайлер представила постановку в Лозанне в 2008 году. Свой проект режиссер специально адаптировала для Москвы, участниками спектакля станут обычные люди, не представляющие своей жизни без танца. Зрителям предстоит перемещаться по столице с картой, биноклем и наушниками, и подглядывать в окна за теми, кто танцует дома. "Маршрут спектакля-променада будет пролегать в окрестностях Страстного бульвара, неподалеку от Нового Пространства и Театра Наций. После спектакля публике будут показаны видеопортреты российских танцовщиков и документальный фильм швейцарского режиссера Бастьена Жену о создании оригинальной постановки в Швейцарии", — рассказали организаторы проекта. В Москве состоится четыре показа.

Государственный академический Большой театр России. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Театральные премьеры ноября: "Севильский цирюльник" и "Макбет"

Художественный театр имени Чехова, который возглавил режиссер Сергей Женовач, в октябре выпустил премьеру "Сережа", которую зрители смогут увидеть в воскресенье. Это спектакль известного режиссера Дмитрия Крымова, поставленный по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Но как рассказал ранее режиссер РИА Новости, это будет ни в коем случае не инсценировка романа Толстого, а собственная композиция, в основе которой в первую очередь роман "Анна Каренина", а также "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана, и специально для этой постановки написанный Львом Рубинштейном текст "Вопросы".

По словам Крымова, главными героями спектакля станут Анна, Вронский, Каренин и Сережа. Анну Каренину будет играть звезда труппы Крымова Мария Смольникова, Каренина и Вронского — мхатовцы Анатолий Белый и Виктор Хориняк.

Кино

Кадр из фильма 1+1. Архивное фото.
© Фото : Каскад
Звезда фильма "1+1" Франсуа Клюзе рассказал о любви к русской литературе
В субботу на экране кинотеатра "Иллюзион", который недавно открылся после реставрации, зрители увидят итальянскую картину "Прогулка по Риму" режиссера Карин Пройа. Главным героям фильма становится мальчик Франческо: он отправляется в вечный город, чтобы увидеть Сикстинскую капеллу, но непредвиденные обстоятельства вынуждают его вернуться домой. Вместе с сестрой он решает осуществить свою мечту, и дети самостоятельно планируют добраться до Ватикана. Роли в фильме исполнили Карин Пройа, Филипп Леруа, Массимилиано Вадо, Фил Палмер, Кьяра Конти, Клаудия Кардинале.

В воскресенье в кинотеатре "Пионер" покажут новую картину французского режиссера Николя Ванье "Как прогулять школу с пользой". Фильм рассказывает о мальчике-сироте Поле, который познает окружающий мир не только в школьных стенах. Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе лично представил фильм в Москве. По его словам, это история о том, каким должен быть настоящий мир.

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