Безруков анонсировал премьеру рок-оперы о Стеньке Разине

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Премьера рок-оперы о Степане Разине, в которой народный артист России Сергей Безруков сыграет главную роль, состоится в Губернском театре через год-полтора, об этом РИА Новости сообщил сам артист.

Безруков в свой день рождения накануне выступил в Крокус Сити Холле со своей рок-группой "Крестный папа". На концерте впервые прозвучал дуэт из будущей постановки — рок-оперы о Стеньке Разине, где Безруков исполнит заглавную роль.

"Работа над рок-оперой пока в стадии подготовки. Премьера спектакля состоится через год-полтора. Композитор — Тимур Эзугбая, автор песен, которые я исполняю с группой "Крестный папа". Мы вместе с актрисой Губернского театра Верой Шпак на моем дне рождении спели дуэт Степана Разина и его жены Алены", — сказал Безруков.