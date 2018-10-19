Шахназаров назвал экс-главу Фонда кино Малышева эффективным руководителем

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Антон Малышев, который покинул пост главы Фонда кино, был эффективным и талантливым руководителем, заявил РИА Новости член попечительского совета организации, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев своим распоряжением освободил Антона Малышева от должности главы Фонда кино. Он занимал этот пост более пяти лет.

"Я писал письмо в поддержку Антона Малышева. Мне кажется, что он талантливый и эффективный руководитель, но в конечном счете решение принимает правительство", — сказал Шахназаров.

Он отметил, что не знает, кто займет место Малышева. "Надеюсь, что это будет не менее профессиональный руководитель. Дело это непростое", — заключил собеседник агентства.