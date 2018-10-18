Умер режиссер Александр Светлов

© Фото : ГБУ ЦГМБ им. М. Светлова

© Фото : ГБУ ЦГМБ им. М. Светлова

© Фото : ГБУ ЦГМБ им. М. Светлова

© Фото : ГБУ ЦГМБ им. М. Светлова

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Создатель фильмов "Пчелы и люди", "Чегемский детектив" Александр Светлов умер на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.

Александр Светлов окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1967 году и сразу поступил на студию "Мосфильм" в качестве режиссера-постановщика. Он создал такие картины, как "Пчелы и люди", "Морские рассказы", "Стоянка – три часа", "Счет человеческий", "Формула света", "Чегемский детектив".

"На 80-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Александра Михайловича Светлова", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в Союзе, прощание с режиссером состоится 20 октября в Доме кино.