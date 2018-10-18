В Германии выступил оркестр "Таврический" из Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Концерт государственного симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" состоялся в немецком городе Росток.

После исполнения государственных гимнов ФРГ и РФ с приветственным словом к гостям вечера обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Это один из самых молодых симфонических оркестров мира, участники которого являются профессионалами своего дела и преданными русской культуре людьми. Благодарен за то, что у наших музыкантов появилась возможность выступить в городе с 800-летней историей", — отметил глава региона.

Областной государственный симфонический оркестр "Таврический" под управлением Михаила Голикова исполнил произведения Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, а также музыкальные композиции, созданные в Мекленбурге — Передней Померании — регионе-партнере Ленинградской области.

История оркестра "Таврический" восходит к временам Екатерины Великой. В 1790 году международный оркестр был основан Григорием Потемкиным, близким другом императрицы. Оркестр стал настолько знаменитым, что смог привлечь множество известных солистов, включая Вольфганга Амадея Моцарта.

Выступление оркестра в Ростоке состоялось в рамках бизнес-форума Ленинградской области и Мекленбурга — Передней Померании "Третий День предпринимателей", который состоялся при участии деловых кругов России и Германии 17 октября.

Половина вырученных от продажи билетов на концерт средств будет направлена на счет Русского географического общества, занимающегося проведением музыкального конкурса Ленинградской области, а также в адрес школьного парусного судна "Седов" для подготовки его 100-летнего юбилея.

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