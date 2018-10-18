В Японии на Азиатском фестивале 8К покажут спектакль Безрукова "Сон разума"

ТОКИО, 18 окт — РИА Новости, Ксения Нака. "Сон разума" Московского Губернского театра Сергея Безрукова будет показан 21 октября на Азиатском фестивале спектаклей, записанных в технологии 8К, сообщил РИА Новости организатор проекта, генеральный директор японского театра "Боттян" Ёити Оти.

"В 2020 году мы планируем провести Всемирный театральный фестиваль спектаклей, записанных в разрешении 8К. В этот раз мы организовали Азиатский фестиваль таких спектаклей. В нем участвуют произведения, записанные в уникальном разрешении 8К в Токио, Сеуле, Москве, японском городе Тоон и тайванском Гаосюне. Они будут показаны в городе Тоон (на Сикоку – ред.). Мы намерены проводить этот фестиваль каждый год. В следующем году мы собираемся включить спектакли из Европы, Америки. И в 2020 году уже провести Всемирный фестиваль. Сейчас мы проводим первый такой фестиваль", — сказал генеральный директор театра "Боттян" Ёити Оти.

Спектакль Сергея Безрукова "Сон разума" по мотивам повести Николая Гоголя "Записки сумасшедшего", записанный в разрешении 8К, впервые был показан в Токио в начале марта этого года и встретил восторженные отклики публики. Это был пилотный проект, в котором участвовало еще два японских спектакля. Таким образом, "Сон разума" стал первым иностранным драматическим произведением, записанным и показанным зрителю с помощью этой передовой технологии.

"Сон разума" Сергея Безрукова участвует в этом фестивале, несмотря на то, что он создан не в Азии, за счет высочайшего качества этого спектакля. Нам очень хотелось показать его и японским зрителям, и нашим гостям – театральным деятелям из Кореи, Тайваня и других азиатских стран", — сказал генеральный директор театра "Боттян".

Сейчас технология 8К только начала развиваться, поэтому пока проекторов в таком разрешении очень мало. В перспективе, когда проекторы с разрешением 8К будут более распространены, фестиваль сможет путешествовать по миру, отметил собеседник агентства.

"Например, мы сможем показывать эти спектакли в Сеуле и Китае, в России", — подчеркнул Оти.

Запись, а затем демонстрация в разрешении 8К (разрешение 33,2 мегапикселя, которое превосходит предыдущий стандарт телевидения сверхвысокой четкости в 4 раза) дает возможность снимать спектакли "одним кадром", не прибегая к монтажу. Благодаря высокому разрешению съемки зритель видит всю сцену целиком и сам может фокусировать внимание на актере или декорациях. В современном разрешении 2К это невозможно, так как периферия кадра оказывается немного "размытой". Так же и звук записывается "вживую", прямо со сцены. Через какое-то время возникает эффект "присутствия" в зале. Спектакли в такой записи можно смотреть с театральным биноклем – изображение остается четким даже при большом увеличении.