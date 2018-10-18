В Александринском театре состоялась премьера новой хореографической версии спектакля "Реквием" Театра балета Бориса Эйфмана. Эксклюзивная съемка спектакля — в фотоленте Ria.ru.
Танец как реквием: театр Бориса Эйфмана
11:2818.10.2018
(обновлено: 12:09 18.10.2018)
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© Фото : Майкл КуриПремьеру "Реквиема" показали 16 октября.
© Фото : Майкл Кури
Премьеру "Реквиема" показали 16 октября.
© Фото : Евгений МатвеевГлавные партии исполнили солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Алина Петровская, Сергей Волобуев, Дмитрий Савинов, Олег Габышев, Любовь Андреева, Дэниел Рубин и Дмитрий Фишер.
© Фото : Евгений Матвеев
Главные партии исполнили солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Алина Петровская, Сергей Волобуев, Дмитрий Савинов, Олег Габышев, Любовь Андреева, Дэниел Рубин и Дмитрий Фишер.
© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана / Евгений МатвеевИсполнение стало всего вторым российским показом переосмысленного варианта балета.
© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана / Евгений Матвеев
Исполнение стало всего вторым российским показом переосмысленного варианта балета.
© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана / Евгений МатвеевВпервые одноактный балет, посвященный жертвам репрессий, поставили в 1991 году.
© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана / Евгений Матвеев
Впервые одноактный балет, посвященный жертвам репрессий, поставили в 1991 году.
© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана / Евгений МатвеевВ 2014 году в балет добавили еще один акт.
© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана / Евгений Матвеев
В 2014 году в балет добавили еще один акт.
© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана / Евгений МатвеевВ 2017 году Эйфман добавил в первый акт "Реквиема" сцены на еврейскую музыку и литургию святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова.
© Фото : Театр балета Бориса Эйфмана / Евгений Матвеев
В 2017 году Эйфман добавил в первый акт "Реквиема" сцены на еврейскую музыку и литургию святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова.
© Фото : Майкл КуриНовую версию спектакля представили в феврале 2018 года в Монреале.
© Фото : Майкл Кури
Новую версию спектакля представили в феврале 2018 года в Монреале.
© Фото : Майкл КуриЭксклюзивную съемку балета агентство РИА Новости получило в рамках информационной поддержки VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума.
© Фото : Майкл Кури
Эксклюзивную съемку балета агентство РИА Новости получило в рамках информационной поддержки VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума.
© Фото : Майкл КуриХудожественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического Театра балета Борис Эйфман выступает соруководителем секции Форума "Балет и танец".
© Фото : Майкл Кури
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического Театра балета Борис Эйфман выступает соруководителем секции Форума "Балет и танец".
© Фото : Майкл КуриБориса Эйфмана называют театральным волшебником.
© Фото : Майкл Кури
Бориса Эйфмана называют театральным волшебником.
© Фото : Майкл КуриВ 1977 году хореограф сформировал ансамбль балета, из которого родился Театр балета Бориса Эйфмана.
© Фото : Майкл Кури
В 1977 году хореограф сформировал ансамбль балета, из которого родился Театр балета Бориса Эйфмана.
© Фото : Майкл КуриВ репертуаре театра такие спектакли, как "Чайковский", "Я — Дон Кихот", "Русский Гамлет", "Анна Каренина", "Онегин", "Чайка", "Роден".
© Фото : Майкл Кури
В репертуаре театра такие спектакли, как "Чайковский", "Я — Дон Кихот", "Русский Гамлет", "Анна Каренина", "Онегин", "Чайка", "Роден".
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