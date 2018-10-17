Игорь Бутман рассказал о развитии джаза в России

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Джаз как музыкальное направление в России активно развивается, и не стоит все копировать с западных коллег, нужно найти свое ноу-хау, считает народный артист России Игорь Бутман.

"Мы действительно находимся на стадии развития, не можем все пытаться скопировать с коллег из-за рубежа, это первое. Во-вторых, у нас великолепное у самих музыкальное образование, классическое академическое, поэтому мы должны найти свои ноу-хау в образовании, поделиться, увидеть, узнать людей", — заявил Бутман на пресс-конференции, посвященной II Международному форум-фесту Jazz Across Borders (JAB), который пройдет в рамках VII Культурного форума.

Также Бутман рассказал, что на базе Музыкального училища духового искусства планируется создать Академию современной музыки, заканчивая которую музыканты "будут чувствовать себя профессионалами", независимо от стиля исполняемой ими музыки.

"Мы должны конкурировать с нашими партнерами по всему миру, у нас много талантов, у нас великолепная школа. Я рад, что меня поддержали, и министерство культуры в первую очередь, ну и министерство образования, но оно (поддержало — ред.) поскольку-постольку. Профессиональное сообщество готово нам помогать, потому что нам нужны новые композиторы, новые имена, нужны новые герои, Шостаковича уже давно нет", — добавил Бутман.

JAB пройдет в северной столице с 16 по 17 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участников форума ожидает насыщенная фестивальная и деловая программа. Форум ежегодно собирает экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторами выступают правительство РФ, министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.

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