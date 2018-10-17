Звезда фильма "1+1" Франсуа Клюзе рассказал о любви к русской литературе

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе рассказал в интервью РИА Новости, что влюблен в русскую литературу, много раз играл в русских пьесах и сыграл бы еще, его любимый персонаж — Хлестаков из "Ревизора" Николая Гоголя.

Актер приехал в Москву представить фильм Николаса Ванье "Как прогулять школу с пользой", который выходит в прокат 25 октября. В картине он исполнил одну из главных ролей — браконьера Тотоша.

"Все французы обожают великую русскую литературу. Для нас это литература, с которой молодые актеры начинают работу с театральным текстом. Я очень много играл в театре в русских пьесах. Персонаж, который меня всегда привлекал — это, конечно, Хлестаков из ревизора Гоголя — он экстраординарный", — рассказал Клюзе.

Он добавил, что с удовольствием сыграл бы в русской классике еще, "если пригласят".

"Но сейчас я сосредоточился на кинопроектах. Их у меня три. В ближайшее время я приступаю к съемкам фильма "Что ты делаешь в моих снах", еще один фильм будет о человеке, который в одиночку участвует в парусный гонке и еще один проект — с великим французским режиссером Бертраном Тавернье, это будет политический фильм, сюжет как-то связан с терроризмом", — рассказал Клюзе.