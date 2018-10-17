Калягин предложил учредить День российского театра

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин на заседании оргкомитета по поведению Года театра в России предложил учредить День российского театра.

Первое заседание по обсуждению плана Года театра состоялось в сентябре. Как рассказала вице-премьер правительства Ольга Голодец, на его реализацию Минкультуры дополнительно выделены 1 миллиард 450 миллионов рублей.

"Хорошо бы если бы было объявлено, что такого-то числа будет отмечаться День актера. То есть, День театра. Если вы меня поддержите, предлагаю обратиться к президенту от имени оргкомитета", — сказал Калягин.