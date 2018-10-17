В Тюмени открылась фотовыставка, посвященная Ямалу

ТЮМЕНЬ, 17 окт — РИА Новости. Фотовыставка "Тепло ямальской Арктики" открылась в тюменском музейном комплексе имени И.Я. Словцова; в экспозиции представлены работы английского фотографа Брайана Александера и ямальских мастеров Сергея Галко, Сергея Чижика и Анны Арефьевой, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В четырех тематических блоках выставки представлены более 80 фотографий. На фотографиях запечатлена уникальная природа Ямала, сюжеты о полярных сияниях и холоде, зарисовки из жизни ненцев, а также инновационные разработки и объекты российской Арктики", — рассказал собеседник агентства.

Проект подготовлен в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, ЯНАО и Югрой. Партнером проекта стал музейно-выставочный комплекс имени Ивана Шемановского в Салехарде. Фотовыставку на День рождения Тюменской области подарил тюменцам от всех ямальцев губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Эта выставка — яркий пример того, что сотрудничество наших регионов — больше, чем программа. В летний период я побывал во многих северных городах, ямальской тундре, меня покорила эта замечательная земля. Уверен, эта фотовыставка поможет всем по-новому открыть Ямал, ведь фотоискусство позволяет поймать и запечатлеть самые яркие моменты", — сказал на открытии выставки губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выставка будет работать до 13 января 2019 года.

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