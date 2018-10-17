Монеточка отменила концерт во Владивостоке из-за потери голоса

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) перенесла свой концерт во Владивостоке на весну 2019 года из-за того, что заболела и потеряла голос, сообщили организаторы мероприятия.

Концерт должен был состояться в клубе SanReMo в среду, 17 октября.

"Владивосток, мы вынуждены перенести концерт: Лиза заболела, потеряла голос и не может выступать из-за плохого физического состояния. Мы надеялись, что она поправится, но, увы, этого не произошло. Надеемся на ваше понимание", — говорится в сообщении организаторов концерта в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что концерт состоится в 2019 году, все купленные билеты будут действительны. "Информация о весеннем концерте появится здесь и в официальной группе Лизы", — уточняют организаторы.

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) приобрела популярность благодаря интернету, где выкладывала свои первые музыкальные композиции. Наиболее популярны ее песни — "Каждый раз", "Нимфоманка", "Гоша Рубчинский".