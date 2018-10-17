В Челябинске пройдут гастроли Большого театра с оперой "Богема"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Большой театр в рамках федеральной программы "Большие гастроли" представит в Челябинске 17 и 18 октября оперу "Богема" Джакомо Пуччини, сообщает пресс-служба Центра поддержки гастрольной деятельности.

Впервые главный театр России принимает участие в федеральной программе "Большие гастроли". Большой представит на сцене Челябинского театра оперы и балета им. Глинки оперу "Богема" Пуччини. В гости к уральцам ГАБТ приезжает большим коллективом – солисты оперы, хор и оркестр.

Большой покажет "Богему" в постановке австрийского режиссера Федерика Мирдиты 1996 года, приуроченной к 100-летию мировой премьеры оперы. Этот спектакль оставался в репертуаре ГАБТа более 20 лет.

В Челябинске выступят два состава исполнителей — артисты Большого и приглашенные солисты: Матео Липпи и Алексей Татаринцев, Анна Нечаева и Елена Разгуляева, Анастасия Сорокина и Гюзель Шарипова. За пультом – дирижер ГАБТа, лауреат премии "Золотая маска" Павел Клиничев.

Вместе с артистами Большого театра на сцену выйдут воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством Бориса Каплуна и музыканты Челябинского театра.

Это первый спектакль, который будет представлен Большим на сцене Челябинского театра оперы и балета в рамках договора о сотрудничестве между театрами, подписанный в прошлом году.

ГАБТ в подарок Челябинскому театру оставит декорации, реквизит и костюмы к опере "Богема".

Приезд Большого театра (который не выезжал на гастроли с оперными спектаклями по России с 2010 года) – большое событие для всего культурного сообщества Южного Урала, которое состоялось благодаря федеральной программе "Большие гастроли-2018". Эта программа уже пятый год предлагает российским зрителям лучшие постановки театров страны. География "Больших гастролей" простирается от Дербента до Чукотки и охватывает все 85 субъектов РФ.