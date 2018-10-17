Хулио Иглесиас отметит 50-летие творчества на сцене Кремлевского дворца

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Один из самых успешных испаноязычных артистов Хулио Иглесиас выступит на сцене Кремлевского дворца в рамках юбилейного тура, приуроченного к 75-летию исполнителя и 50-летию его творческой деятельности, сообщается на официальном сайте площадки.

Хулио Иглесиас успешно покоряет мировые сцены с 1968 года. За это время он выпустил 82 альбома, количество проданных копий которых на данный момент составляет около 300 миллионов.

"Концерт в рамках прощального мирового турне, посвященного 75-летию артиста и 50-летию творческого пути легендарного и столь любимого российской публикой Хулио Иглесиаса, пройдет на сцене Кремлевского дворца уже этой осенью", — говорится в сообщении.

За годы творчества Иглесиас выступал с такими звездами музыкального Олимпа, как Дайана Росс, Стиви Уандер и даже исполнил песню Summer Wind вместе с маэстро Фрэнком Синатрой. Он завоевал множество наград, в частности, Grammy, Latin Grammy, World Music Award, Billboad Music Award и другие. По версии Латинской Академии звукозаписи он стал "Человеком года —2001".

"Публику покоряет сдержанная манера исполнения певца. Минимум жестов и движений — в центре внимания только голос, погружающий вас в глубины страсти, заставляющий сопереживать радостям и печалям. Иглесиас легко импровизирует, но не меняет "классическое" звучание всеми любимых песен", — отметили организаторы.

Среди известных композиций Иглесиаса — Nostalgie, Historia de un Amor, Nathalie и многие другие, которые поклонники услышат уже в среду.