Звезда фильма "1+1" Франсуа Клюзе впечатлен теплым приемом в Москве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе представил в Москве в кинотеатре "Пионер" фильм Николя Ванье "Как прогулять школу с пользой", где он сыграл одну из главных ролей, и рассказал, что впечатлен теплым приемом, передает корреспондент РИА Новости.

Клюзе также рассказал, что давно мечтал приехать в Россию.

"Я давно мечтал сюда приехать, я работал с русскими авторами — Чеховым, Тургеневым, у вас величайшая культура. Я впечатлен теплым приемом, это невероятно сильные впечатления, чрезвычайно радостное для меня событие", — сказал Клюзе.

Он также рассказал, что режиссер фильма, француский путешественник Ванье много раз объехал вокруг света. По словам актера, Ванье "много раз рассказывал" ему историю, как он проехал по России, в том числе и "на собачьих упряжках".

По его словам, этот фильм — история о том, каким должен быть настоящий мир.

"Как прогулять школу с пользой" — фильм о приключениях взрослеющего мальчика-сироты Поля, из которого становится понятно, что вредные советы могут быть полезными.