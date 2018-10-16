В "Олимпийском" прокомментировали просьбу Стинга убрать вип-места

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вип-места в "Олимпийском" представляют собой обычные сидения, которые расположены чуть выше фан-зоны, что не противоречит просьбе Стинга об исключении вип-зон на его концертах, сообщили РИА Новости представители площадки.

Ранее организатор концертов британского музыканта Стинга и ямайского исполнителя Шэгги в Екатеринбурге и Казани рассказал, что Стинг потребовал убрать со своих концертов вип-зоны и организовать выступления в более демократичном и подвижном формате. Организаторы в Москве и Санкт-Петербурге рассказали РИА Новости, что устройство площадок в этих городах меняться не будет.

"Артист говорил о ложах и диванах. В "Олимпийском" вип-ложи — это обычные сидения, расположенные чуть выше уровня фан-зоны. Это никак не идет вразрез с убеждениями Стинга", — сказала собеседница агентства.

Екатеринбург станет первым городом России в гастрольном графике Стинга и Шэгги. Они представят новый регги-альбом "44/876" в четырех городах России, выступление в Санкт-Петербурге запланировано на 9 ноября, в Москве — на 11 ноября.