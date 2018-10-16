Польский режиссер оценил шансы фильма "Собибор" стать номинантом на "Оскар"

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. У фильма Константина Хабенского "Собибор" есть шанс стать номинантом на премию "Оскар", хотя угадать настроение членов жюри очень сложно, считает польский режиссер Кшиштоф Занусси.

"Собибор" вошел в число 87 претендентов на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке", сообщили организаторы премии в понедельник. Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Догадаться, каким будет настроение тех членов американской киноакадемии в этом году, сложно. Но картина рассказывает об универсальной трагедии, картина в какой-то степени оптимистическая, так что я думаю, шанс есть", — сказал Занусси РИА Новости в кулуарах ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"Я знаю, что на "Оскаре" есть много политики, есть много разных других факторов, так что угадать невозможно, но желаю вам, конечно, чтобы вы победили", — подчеркнул режиссер.

В числе претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" вошли также белорусская картина "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук, украинская лента "Донбасс" Сергея Лозницы, фильм китайского актера и режиссера Цзян Вэня "Hidden Man" и другие.

Названия пяти картин, которые войдут в число номинантов премии "Оскар", станут известны 22 января, награду вручат 24 февраля на 91-й церемонии "Оскар".