Польский режиссер оценил шансы фильма "Собибор" стать номинантом на "Оскар"

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. У фильма Константина Хабенского "Собибор" есть шанс стать номинантом на премию "Оскар", хотя угадать настроение членов жюри очень сложно, считает польский режиссер Кшиштоф Занусси.
"Догадаться, каким будет настроение тех членов американской киноакадемии в этом году, сложно. Но картина рассказывает об универсальной трагедии, картина в какой-то степени оптимистическая, так что я думаю, шанс есть", — сказал Занусси РИА Новости в кулуарах ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"Я знаю, что на "Оскаре" есть много политики, есть много разных других факторов, так что угадать невозможно, но желаю вам, конечно, чтобы вы победили", — подчеркнул режиссер.
В числе претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" вошли также белорусская картина "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук, украинская лента "Донбасс" Сергея Лозницы, фильм китайского актера и режиссера Цзян Вэня "Hidden Man" и другие.
Названия пяти картин, которые войдут в число номинантов премии "Оскар", станут известны 22 января, награду вручат 24 февраля на 91-й церемонии "Оскар".